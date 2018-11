Aanhoudingen na overval

De medewerker belde na de overval direct de politie. Hij vertelde aan agenten dat twee onbekenden de winkel inliepen en hem onder dreiging van een steekwapen beroofden van geld. De medewerker raakte niet gewond. Na de overval renden de twee met buit weg richting de Kooilaan. Toegesnelde agenten zagen twee personen rennen op de Driemanschapskade, zetten de achtervolging in en hielden de twee uiteindelijk aan in de Koningstraat. Bij de aanhouding richtte een agent zijn dienstwapen op een van de verdachten. In de nachtwinkel vonden agenten een steekwapen. De twee zitten vast en worden gehoord.



Geweldsinzet

De politie heeft belangrijke taken: het handhaven van de rechtsorde en het bieden van hulpverlening. Om hun werk te kunnen doen, mogen agenten als dat nodig is geweld gebruiken. Soms hebben zij geen keus. Waar anderen een stap terug doen, stappen zij naar voren, soms met gevaar voor eigen leven. Geweld gebruiken mag niet zomaar. Er zijn bepaalde voorwaarden en regels aan verbonden. Ook moet de politieagent zijn aangewende geweld melden en verantwoording afleggen over het toegepaste geweld.



Iets gezien of gehoord?

Was u getuige van de overval op de nachtwinkel in de Flemingstraat? Of zag of hoorde u iets verdachts in de omgeving? Dan bent u een belangrijke getuige voor ons. Bel met 0900-8844 en vraag naar districtsrecherche Leiden. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.