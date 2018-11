De moord op Robert Sengers

Esbeek - Op maandag 8 september 2004, rond 20.50 uur, vond op de parkeerplaats van restaurant ‘Het landgoed’ aan de Lage Mierdeseweg in Esbeek een schietincident plaats. Hierbij is de 40-jarige Robert Sengers uit Neerpelt (België) neergeschoten. Vermoedelijk is het slachtoffer van dichtbij door één dader meerdere malen beschoten. Hij is ter plaatse overleden. De dader zou op een scooter zijn weggereden richting Tilburg. Er is destijds een Team Grootschalig Onderzoek opgestart, maar een dader is nooit gevonden.