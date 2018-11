Gestolen Duitse auto weer terecht voordat eigenaar wist dat hij weg was

De 36-jarige bestuurder van de BMW 730 gaf direct toe dat hij niet de eigenaar was. Via informatie vanuit de meldkamer bleek al snel dat de eigenaar van de auto, een inwoner van de Duitse plaats Kamp-Lintfort, zijn dure auto nog niet gemist had. Hij had hem zondagavond om 23.00 uur voor het laatst gezien en was ook nog in het bezit van alle sleutels. De verdachte werd aangehouden en de auto in beslag genomen.