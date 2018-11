Man aangehouden voor bedreiging met vuurwapen

Nadat de hevig ontdane jongens thuis waren gekomen en hun ouders hadden ingelicht, werd zondagmorgen de politie ingeschakeld. Wij doorzochten vervolgens de woning van de man. Daar werden twee luchtdrukwapens door de man aan ons overhandigd, die nauwelijks van echt te onderscheiden zijn. Ook bleek de man nog een collectie zwaarden te hebben. Alle wapens zijn in beslag genomen en de man is aangehouden. Hij is in ingesloten voor verder onderzoek.