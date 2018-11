Inbraken seniorenwoningen

Zondag op maandagnacht werd er in één seniorenwoning op de Nieuw Holsterweg en één op de Zwartemolenweg ingebroken. De inbrekers verschaften zich toegang tot de woning door de sleutelkastjes open te breken. Vervolgens werden de woningen doorzocht op kostbare voorwerpen. Hierbij lijken vooral sieraden te zijn buitgemaakt. Toen de inbreker in één geval werd betrapt, werd het toepassen van geweld niet geschuwd. Daarnaast werd er in een andere seniorenwoning op de Zwartemolenweg tevens een poging tot inbraak gedaan. Bij alle drie de slachtoffers zijn vandaag aangiftes opgenomen. Daarnaast is er buurtonderzoek opgestart.

Getuigenoproep

Heeft u iets gezien of gehoord dat mogelijk met deze (poging tot) inbraken te maken kan hebben? Geef uw informatie door aan de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Anoniem kan ook via M. (Meld Misdaad Anoniem) 0800-7000.