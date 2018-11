Oplichter wisseltruc Rolex aangehouden

Op dinsdagmiddag 8 mei 2018 wordt een juwelier in Maastricht bezocht door de verdachte die interesse heeft in een horloge. De verkoper neemt plaats achterin de winkel en toont hem de betreffende Rolex. Enige tijd later weet hij het horloge om te wisselen en vervolgens vertrekt de verdachte met de noorderzon. In het onderzoek vroeg de politie hulp aan het publiek om meer duidelijkheid te krijgen wie de verdachte is.