Vier aanhoudingen en 700 Cobra’s in Papendrechts vuurwerkonderzoek

Eind september kochten twee jongens een partij illegaal vuurwerk in met de intentie deze door te verkopen. Enkele dagen na hun inkoop hadden ze een afspraak voor een verkoop. Deze verkoop verliep echter niet als gepland. Onder bedreiging van een taser en vuurwapen moesten zij de twee dozen met vuurwerk afstaan.



De jongens deden aangifte van deze ‘ripdeal’ waarop de politie in Papendrecht een onderzoek startte. Dit bracht de politie op het spoor van een handel in illegaal vuurwerk in Papendrecht en omstreken. Vier personen werden afgelopen donderdag aangehouden. Bij de huiszoekingen werd een partij van 700 Cobra’s in beslaggenomen. De Cobra is een zeer zwaar stuk illegaal vuurwerk.