Meldplicht kan veiligheid tijdens oud en nieuw vergroten

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam pleit voor een vuurwerkvrije stad. Ruud Verkuijlen vindt een onderzoek naar de mogelijkheden een moedig besluit van de burgemeester. ‘Daar kijken we met veel interesse naar maar we zien ook zorgpunten. Een dergelijke maatregel kan vuurwerktoerisme in de hand werken. ‘Dan gaat iemand naar zijn tante in een aangrenzende gemeente waar het afsteken van vuurwerk wel is toegestaan. Ik ben geen voorstander van een lappendeken van verschillende maatregelen omdat het de handhaving complex maakt. In Den Haag vinden experimenten plaats met vuurwerkshows in de wijk. Georganiseerd door de wijkbewoners zelf. Dat is interessant.’