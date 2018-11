Politie treft wapens en raketwapen na diverse zoekingen

Het Team Grootschalig Opsporing is nog volop bezig met onderzoek naar diverse ernstige misdrijven, die vorig jaar in Enschede en Gronau, zijn gepleegd. In een onlangs inbeslaggenomen personenauto, een witte Volkswagen Scirocco, trof de politie twee vuurwapens aan.

Uit forensisch onderzoek is duidelijk geworden dat één wapen is gebruikt bij een poging tot moord op een, destijds 45-jarige man. Hij bevond zich op 24 mei 2017 om half één ’s nachts op een parkeerplaats aan de Eperstrasse in Gronau. Het andere wapen, een automatisch vuurwapen, werd later aangetroffen in een verborgen ruimte van de Sirocco. De mogelijkheid wordt opengehouden dat dit automatische vuurwapen gebruikt is bij het schietincident op 19 september 2017. Toen werd er op een woning aan de Benkoelenstraat te Enschede geschoten en op Loungeclub LuxXx aan de Brinkstraat in Enschede. Uit forensisch onderzoek moet nog worden vastgesteld of dit automatische wapen hiervoor is gebruikt. De auto staat nog steeds bij de politie omdat het voertuig mogelijk betrokken is geweest tijdens het plegen van ernstige misdrijven.

Raketwerper, raketten en automatische wapens

Vandaag, vrijdag 2 november 2018, heeft de politie panden in Enschede en een pand in Hengelo doorzocht. Een 28-jarige man uit Hengelo is in Enschede aangehouden. In een pand in Hengelo is, naast een aantal automatische wapens ook een raketwerper met rakketten aangetroffen en in beslag genomen. Een 29 –jarige man uit Hengelo is hiervoor aangehouden.

De politie wil graag meer informatie over de herkomst van de automatische wapens en de raketwerper. Ook wil het team graag met personen in contact komen die meer informatie over dit wapen of over de gebruikers van de witte Volkswagen Scirocco hebben.

Zij kunnen contact opnemen met de gratis tiplijn 0800 6070, melden via het digitaal tipformulier of een vertrouwelijk gesprek aanvragen bij Team Criminele Inlichtingen 079-3458999