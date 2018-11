Gulle 'brandweerman' aangehouden

De politie had de verdachte al wel op het oog, maar hij had geen vaste woon- of verblijfplaats. Uit onderzoek kwam naar voren dat hij werkzaam was in Amsterdam en dat hij nog gesignaleerd stond voor 88 dagen hechtenis. De man heeft zich vermoedelijk meerdere keren schuldig gemaakt aan flessentrekkerij, het afnemen van goederen zonder daarvoor te betalen. Dat deed hij niet alleen in Amsterdam, maar ook in het oosten van het land.