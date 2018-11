Illegale speelautomaten in Haagse wijken in beslag genomen

Tegen de ondernemers bij wie de in beslag genomen speelautomaten stonden, maakt de politie proces-verbaal op. De gemeente maakt bestuurlijke rapportages op. De Kansspelautoriteit gaat de in beslag genomen speelautomaten technisch onderzoeken. In de speelautomaten zat een bedrag van in totaal 1.326 euro dat door de politie in beslag is genomen.