Nederlandse politie leverde belangrijke bijdrage aan Keniaanse aanhouding kindermisbruiker

De Keniaanse politie deed enkele maanden geleden een verzoek om bijstand van de Nederlandse politie. Aanleiding was een lokaal onderzoek naar de man, wegens vermoeden van seksueel misbruik van kinderen. Het gaat om kinderen die verbleven in een weeshuis dat de man in Kenia had opgericht.

Onderzoeken

Via tussenkomst van de liaisons officer van de Koninklijke Marechaussee kwam de Child Protection Unit van de Keniaanse politie uit bij de Teams Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme van de Landelijke Eenheid en de eenheid Zeeland-West Brabant. Zij hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderzoek. Onder meer door in beslag genomen computers en telefoons te onderzoeken en (beperkte) financiële steun te verlenen.

Mede naar aanleiding van de gegevens die het onderzoek in Nederland opleverde, kon de man op donderdag 1 november in Kenia worden aangehouden.

Beschermd

De Nederlandse politie verleent vaker steun bij onderzoeken naar seksueel misbruik door Nederlanders in het buitenland. Het gaat om ernstige misdrijven, waarbij daders vaak misbruik maken van de naïviteit, armoede en sociaal zwakke positie van minderjarigen en hun ouders. De Nederlandse politie vindt dat alle kinderen beschermd moeten worden tegen seksueel misbruik.

Kindermisbruikers trekken zich niets aan van landsgrenzen en opereren soms binnen netwerken. Door bij te dragen aan onderzoeken in het buitenland kunnen ook gevallen van kindermisbruik en anders strafbare feiten in eigen land worden ontdekt en gestopt. In deze zaak is daarvan overigens geen sprake.