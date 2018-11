12 verdachten aangehouden in loods vol hennep

Om optimaal gebruik te maken van het verrassingseffect werd met een shovel de voordeur van de loods eruit geramd. De 12 volledig verraste verdachten konden daarna snel worden aangehouden. Twee van hen probeerden nog te ontvluchten in een auto, maar ook dit tweetal werd ingerekend. De verdachten variëren in leeftijd van 29 tot 68 jaar en zijn allen afkomstig uit Brabant of Limburg.

Tijdens de doorzoeking van de loods vond de politie ruim dertig kilo aan hennep, benodigdheden voor de hennepkweek, tienduizenden euro’s cash. In en rond de loods werden verder ook nog 13 personenwagens aangetroffen. In enkele gevallen gaat het om zeer luxe exemplaren. Deze zijn ook in beslag genomen en doorzocht. Daarbij werden nog enkele duizenden euro’s en verschillende luxe horloges.