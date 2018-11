Panden in beslag genomen Waalwijk vanwege witwasverdenking

Het Landelijk Parket en de Landelijke Recherche heeft vandaag invallen gedaan in woningen in Waalwijk, Asperen en in een bedrijfspand in Kaatsheuvel. Dit in het kader van witwasonderzoek.

De recherche zocht in één van haar opsporingsonderzoeken naar bewijsmateriaal voor witwassen. De politie beschikte al over witwassignalen waarbij een man en zijn zoon (39) betrokken waren.

Het vermoeden van witwassen werd sterker toen bekend werd dat de zoon op 24 oktober jl werd aangehouden in Spanje in verband met het aantreffen van een grote partij verdovende middelen. Hierop werd besloten tot de actie van vandaag.