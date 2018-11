Politie haalt negenhonderd Instagramaccounts offline

Vannacht is een groot aantal onherkenbare accounts van de politie omgezet naar een herkenbaar account van de politie. Op deze accounts is een boodschap geplaatst, waarin de politie mensen erop wijst dat zij worden gevolgd, dat zij zich schuldig maken aan een strafbaar feit en daarmee moeten stoppen. Personen die het account volgen, zien vanzelf dat het is omgezet. Accounts die door de politie worden gevolgd, hebben een privébericht gekregen.

Door samenwerking met hogeschool Windesheim en het landelijke project vuurwerk Oorworm zijn meer dan 900 accounts op Instagram in beeld gekomen waarop handel of gebruik van illegaal vuurwerk zichtbaar is. Dit is voor politie en OM onacceptabel en daarom sluiten we in samenwerking met Instagram in de komende dagen al deze profielen. Daarnaast zullen we in nauwe afstemming met het Landelijke project vuurwerk Oorworm opsporingsmiddelen in zetten om achter de identiteit van de achterliggende personen te komen.