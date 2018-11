Beschieting woning Maandagstraat in Opsporing Verzocht

Van de beschieting zijn camerabeelden. Hierop zijn de twee jongens te zien. Ook het schieten is te zien en te horen. Informatie over deze zaak kan gedeeld worden via de opsporingstiplijn 0800-6070, anoniem via 0800-7000 of online via onderstaand meldformulier.

Opsporing Verzocht wordt dinsdag 20 november om 20.30 uur uitgezonden op NPO1. De beelden worden ook online geplaatst en op verschillende social mediakanalen gedeeld zoals Facebook Politie Midden-Nederland.