Bewoner betrapt duo in woning

Rond 14.45 uur betrapte de bewoner twee onbekende dames in zijn woning. Het duo was via de achterzijde binnengekomen en in de gang stuitten de vrouwen op de bewoner. De man zag dat het tweetal een tas van zijn partner bij zich hadden waarvan de rits open was. Hierop besloot de bewoner de politie te alarmeren die de dames aanhield. De verdachten werden overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

2018223360