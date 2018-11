Vrouw zwaar gewond na vermoedelijke straatroof

Amsterdam - Maandagavond 19 november 2018 omstreeks 20.55 uur raakte een 63-jarige vrouw zwaar gewond bij een vermoedelijke straatroof op de Dirk Vreekenstraat. De vermoedelijke dader is mogelijk gevlucht in een auto en weggereden in de richting van de C. van Eesterenlaan. Het slachtoffer is met een ambulance naar een ziekenhuis overgebracht, haar situatie is zorgelijk.