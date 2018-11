Politie zoekt getuigen van overval in woning

Een 64-jarige vrouw liep omstreeks 23.00 uur naar haar woning en voelde bij het naar binnengaan via de voordeur plotseling een klap op het hoofd. De vrouw is hierdoor gevallen en zag een lange man de woning ingaan. Vermoedelijk is zij daarna bewusteloos geraakt. Zij liep verwondingen op in haar gezicht en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Vooralsnog lijkt er niets te zijn weggenomen uit de woning. De politie is maandag gealarmeerd over de overval. Getuigen wordt gevraagd zich te melden bij de recherche via 0900 – 8844.