Schiedammer (51) gearresteerd voor vergismoord op Rob Zweekhorst

Schiedam - Bijna 5 jaar na de vergis moord op Rob Zweekhorst in Berkel en Rodenrijs is dinsdagochtend in zijn woonplaats een 51-jarige Schiedammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid. De aanhouding is het resultaat van het onderzoek dat nooit heeft stilgelegen. De politie hoopt nog steeds dat getuigen die meer kunnen vertellen over deze zaak naar voren stappen.