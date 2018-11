Cafetaria Ossendrecht overvallen

De medewerkers van het cafetaria hebben een signalement van de twee daders doorgegeven aan de politie. Het betreffen twee mannen of jongens. Ze waren beide in donkere kleding gekleed en hadden hun gezichten bedekt. Eén van de overvallers was ongeveer 1.70 lang, de ander was iets langer. Beiden hadden mogelijk een blanke huidskleur en waren vermoedelijk erg jong.

De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen om zich te melden bij ons. Wanneer u iets verdachts gezien hebt tussen maandagavond 20.00 uur en 22.00 uur dan wordt u verzocht zich bij de politie te melden, of anoniem uw informatie door te geven. Melden bij de politie kan via het algemene telefoonnummer 0900-8844 of via What’s App 06-1220 7006. Als u liever informatie anoniem doorgeeft dan kan dat telefonisch via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) of via hun website www.meldmisdaadanoniem.nl. Vermeld bij uw contact graag registratienummer 2018-273198.