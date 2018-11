Vijf verdachten aangehouden voor witwassen

De andere drie zijn afkomstig uit Den Haag (22), Rotterdam (31) en Antwerpen (35). De man uit Antwerpen gaf in eerste instantie de naam op van iemand uit Rotterdam, maar dit bleek hij niet te zijn. Zowel de auto als de enkele duizenden euro’s die de mannen op zak hadden zijn in beslag genomen door de politie. Alle verdachten zijn overgebracht naar een politiecellencomplex.

Omdat het vermoeden er toch was dat de eerder gecontroleerde auto ook iets met deze vier aangehouden verdachten te maken had, zijn de collega’s in de andere teamgebieden in Zeeland ook gewaarschuwd. Aan hun werd gevraagd om het voertuig en de bestuurder te controleren. Op de Nieuwlandseweg in Arnemuiden lukte dat. Hier werd het voertuig gestopt door agenten. Toen zij in de auto keken troffen zij ook een behoorlijk geldbedrag aan waarvoor de bestuurder, de 35-jarige Schiedammer, geen verklaring had. Ook deze man is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex.

Alle verdachten zitten nog vast. Ze zullen vandaag gehoord gaan worden door rechercheurs.