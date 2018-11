Familie in woning overvallen

De overvaller drong via een zijdeur de woning binnen. De bewoonster, die met haar dochter en kleinkind in de woning was, werd bedreigd met een vuurwapen. De dader was kennelijk uit op geld en nadat het slachtoffer hem haar geld had gegeven ging hij er te voet vandoor. De man vluchtte te voet door de Rogier Monicxlaan weg met verdere onbekende bestemming. Het is niet bekend of hij mogelijk later in zijn vlucht een vervoermiddel heeft gebruikt. Agenten zochten zowel op de grond als vanuit de politiehelikopter en later nog met een speurhond tevergeefs naar de dader. Van hem ontbreekt elk spoor.