Onderzoek naar incidenten met vuurwerkbommen

We spraken met enkele getuigen. Hieruit kwam naar voren dat bij beide incidenten mogelijk een groot model, zwarte personenauto was weggereden. Het is echter nog onduidelijk hoeveel personen daar inzaten en of zij het vuurwerk ook daadwerkelijk hebben gegooid. Wij proberen te achterhalen of het hier om dezelfde auto gaat en of er dan mogelijk een verband is tussen beide incidenten. Ook bekijken we of er een mogelijk verband is met een vuurwerkincident dat afgelopen zaterdag plaatsvond op dezelfde parkeerplaats aan de Sumatralaan. Ook toen werd een zwaar stuk vuurwerk tot ontploffing gebracht. Daarom roepen we iedereen die iets gezien heeft of informatie heeft over die auto of de dader(s) op om ons te bellen.