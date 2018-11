Samenwerkende overheid in actie op industrieterrein Kruisstraat

De samenwerkende overheidspartners kijken onder andere of bedrijven de brandveiligheid, milieu- en bouwvoorschriften op orde hebben, maar zeker ook naar aanwijzingen van mogelijke criminele activiteiten. De controle is namelijk in gang gezet na signalen dat bedrijven de verplichte regels, mogelijk structureel, niet toepassen en signalen over mogelijke strafbare feiten.