Twee illegale ‘dames van plezier’ betrapt

We stelden een onderzoek in en al snel bleek dat er sprake was van illegale prostitutie. We troffen drie vrouwen aan en bij twee van hen kon worden aangetoond dat zij zich illegaal prostitueerden. Deze twee vrouwen, met een Dominicaans en Colombiaanse nationaliteit, verbleven onrechtmatig in Nederland.

De Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel heeft hun paspoorten ingenomen en wordt de terugreis naar het land van herkomst geregeld. Er was in dit geval geen sprake van mensenhandel of mensonterende omstandigheden.