Tussentijdse resultaten integrale actiedag ondermijning

Het onderzoek richt zich op de grootschalige handel in benodigdheden voor de hennepteelt waaronder hennepstekken. Het zwaartepunt van de actie richtte zich op de Westelijke Mijnstreek, daarnaast zijn er op andere plaatsen in Limburg. In het Brabantse Kerkdriel werd bij een doorzoeking de bewoner aangehouden net als in Velddriel in Gelderland. Ook over de grens in België is een doorzoeking geweest.