Man overvallen in woning, politie zoekt getuigen

De bewoner werd overval werd gepleegd door twee mannen die met een buitenlands accent spraken. Ze vertrokken na de overval in een donkerkleurige auto. Het merk en type is onbekend, maar vermoedelijk betrof het een nieuw type Sedan. De politie is direct een onderzoek gestart.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben wat met deze overval te maken kan hebben. Getuigen kunnen de politie bellen op 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem via het nummer 0800-7000.