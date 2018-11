Opsporing Verzocht: vier doden in Enschede

De rechercheurs van het Team Grootschalige Opsporing (TGO) willen zij weten wat de slachtoffers in de laatste 48 uur voor hun dood hebben gedaan. Ook hebben zij vragen over de onderlinge relaties, mogelijke conflicten met anderen en het motief. Mensen die getuige waren en zich nog niet hebben gemeld, die op een andere manier informatie hebben of mogelijke bewakingsbeelden van de omgeving hebben, worden gevraagd contact met de politie op te nemen.

Tips doorgeven kan via 0900-8844, anoniem via 0800-7000, de (gratis) opsporingslijn 0800-6070 of het meldformulier.