Verdachte aangehouden voor lozen drugsafval

Dit dumpen vond plaats in oktober nabij de toenmalige woning van de verdachte. De verdachte werd aangehouden in de gemeente Steenwijkerland. Na de aanhouding is er tevens een bedrijfspand in Hoogeveen doorzocht.

Schadelijk voor mens, dier en natuur

Dumpingen van drugsafval zijn gevaarlijk omdat de stoffen zeer brandbaar, sterk bijtend of giftig kunnen zijn. Ook kunnen de chemicaliën in het grondwater terechtkomen wat leidt tot waterverontreiniging, met alle schadelijke gevolgen van dien. Lees hier wat u moet doen als u drugsafval vindt.

Informatie?

Politie en Openbaar Ministerie beschouwen het dumpen of lozen van drugsafval of –bestanddelen als een ernstig milieudelict. Heeft u informatie over dumpingen of over de lozing waarvoor de 52-jarige verdachte is aangehouden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.