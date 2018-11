Verdachte Marktplaatsoplichting herkend

Bij een van de slachtoffers hangt een bewakingscamera in de straat. Op de beelden van die camera zijn de daders duidelijk zichtbaar. Omdat het vermoeden bestaat dat de jongens minderjarig zijn, waren de jongens in eerste instantie nog onherkenbaar in beeld. Ze kregen de kans zich zelf te melden. In de uitzending van 24 oktober zijn de jongens wel herkenbaar in beeld. Een van de jongens werd herkend. Naar de linker jongen zijn we nog op zoek. Zijn signalement:

- licht getinte huidskleur

- 16 - 20 jaar

- slank postuur

- 1.70m

- kort, zwart haar, zijkanten opgeschoren

- grijs petje

- grijze trui, zwarte boorden

- lichtblauwe schoudertas



Heeft u tips? Bel dan met 0900-8844 of naar Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000.