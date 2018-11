Jannine van den Berg in bestuur van Interpol

Den Haag - Jannine van den Berg , politiechef van de Landelijke Eenheid, is vandaag benoemd tot lid van de Executive Committee van Interpol. Hiermee krijgt zij een functie binnen het bestuur van Interpol. Jannine is de Europese vertegenwoordiger in dit comité. Korpschef Erik Akerboom feliciteert Jannine én Nederland met een plaats in de Executive Committee. ‘Het werk begint.’