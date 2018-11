Politie start onderzoek na aangifte

Uit een aanvullend gesprek tussen politie en vertegenwoordigers van Kick Out Zwarte Piet is aanvullende informatie naar voren gekomen. Een van de demonstranten doet aangifte van belediging en bedreiging. De recherche betrekt onder meer camerabeelden bij het onderzoek. We kijken of ook andere mensen zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten. Naast openlijke geweldpleging gaat het onder meer om het scanderen van discriminerende en racistische leuzen. Dit zou kunnen leiden tot aanhoudingen. Na afloop van dit onderzoek, als de feiten op een rij zijn gezet, worden de resultaten voorgelegd aan het Openbaar Ministerie.