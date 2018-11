Integrale aanpak leidt tot twee aanhoudingen en sluiting woning

De politie was een onderzoek gestart nadat zij uit verschillende hoeken informatie had ontvangen van overlast rondom de woning. In nauwe samenwerking met gemeente Dinkelland en woningcorporatie Mijande bereidde de politie de inval voor. Naast de twee aanhoudingen nam de politie diverse goederen, waaronder enkele wapens in beslag. Op last van de burgemeester wordt de woning voor een periode van zes maanden gesloten.