Invallen in regio Utrecht vanwege illegaal vuurwerk

Onder meer in Nieuwegein en Stichtse Vecht werden door de politie huizen doorzocht. Ook in Amsterdam werd door de eenheid Midden-Nederland een inval gedaan. Doel van de invallen is het verzamelen van bewijsmateriaal. Zo zijn er gegevensdragers in beslag genomen. Ook aangetroffen administratie is veilig gesteld. Bij de invallen werden grote sommen geld in beslag genomen. Er zijn gisteren geen aanhoudingen verricht in dit onderzoek.

Met de actie pakt de politie Midden-Nederland de handel in illegaal vuurwerk aan. Zo worden de voorbereidingen verstoord en wordt voorkomen dat het vuurwerk in de handel komt, met alle gevolgen van dien. Illegaal vuurwerk en zelfgemaakte vuurwerkbommen zorgen voor een kwart van al het ernstige vuurwerkletsel. Ook levert het afsteken van illegaal vuurwerk elk jaar veel overlast en schade op.