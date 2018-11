Jongen krijgt klappen bij agressieve beroving

Rond 20.45 uur reed de jongen vlakbij winkelcentrum De Clomp. Bij de Griftlaan liepen vijf jongens op het fietspad. Eén van de jongens sprak de 17-jarige jongen aan en zei dat hij moest afstappen en zijn spullen moest afgeven. Toen de jongen weigerde kreeg hij klappen. Het slachtoffer viel op de grond waarna hij door de groep geschopt werd. Toen de jongen ook nog bedreigd werd met een scherp voorwerp gaf hij alsnog zijn spullen af. De groep is vervolgens weggelopen in de richting van de fietstunnel.

De verdachten zouden jongens zijn van tussen de 16 en 18 jaar oud en ze hadden een lichtgetinte huidskleur. Van één verdachte is bekend dat hij 1.90 meter lang is, krullend donker haar heeft, een spijkbroek droeg met daarboven een spierwitte jas.

De politie vraagt getuigen zich te melden zodat de daders kunnen worden opgespoord. Melden kan via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Online melden kan ook via onderstaand meldformulier of via www.meldmisdaadanoniem.nl