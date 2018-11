Snelle actie agenten zorgt voor aanhouding straatrover

De meldkamer is het kloppend hart van de politie. Hier komen alle telefoontjes binnen van mensen die het alarmnummer 112 bellen. Van hieruit kan de politie meteen agenten inzetten die kunnen helpen. Bij de meldkamer werken centralisten. De centralist heeft contact met alle politiewagens in de regio. De meldkamer is het aanspreekpunt voor politieagenten op straat. In de politieauto’s zit een mobilofoon en daarmee kan de Meldkamer praten met de politiemensen in de auto. Zo vertelt de Meldkamer naar welke melding de auto moet rijden en wat er aan de hand is. Door deze intensieve samenwerking kunnen dus ook verdachten snel worden aangehouden.