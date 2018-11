Getuigen gezocht van overval op seksshop

Het slachtoffer belde direct na de overval met de politie. Hij vertelde dat hij alleen in de winkel aanwezig was, toen een onbekende hem overviel en daarbij geweld gebruikte. Daarna ging de, in het zwart geklede, overvaller er met buit vandoor. Het slachtoffer raakte licht gewond en werd in een ambulance behandeld.



De politie zoekt getuigen. Hebt u iets gezien of gehoord in de omgeving van de Weteringkade? Of zag u de overvaller in die omgeving? Bel dan met de districtsrecherche Den Haag-Centrum. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.