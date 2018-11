Grote politieactie tegen motorbende Caloh Wagoh

In de strijd tegen de ondermijnende activiteiten van criminele motorclubs (Outlaw Motorcycle Gangs) hield de politie vanmorgen de twee verdachten, 48 en 70 jaar oud, aan in respectievelijk Leiden en Mijdrecht.



In totaal werden bij de actie circa 800 politiemensen ingezet om aanhoudingen en doorzoekingen te doen in de eenheden Den Haag, Rotterdam, Midden Nederland, Oost Nederland en Amsterdam. Tijdens de actie, gecoördineerd door de politie-eenheid Den Haag, werden op verschillende plaatsen in Nederland clubhuizen, bedrijfspanden en woningen doorzocht.