Wethouder Liesbeth van Tongeren beëdigt 30 Politiekids in de Molenwijk

De Politiekids en agenten gaan samen de wijk in en geven op belangrijke onderwerpen preventietips aan buurtbewoners. Ook kijken ze samen met de wijkagent of er onveilige plekken zijn. Het project duurt één (school)jaar. Gedurende dit jaar staat er elke maand een thema centraal zoals: woninginbraken, fietsendiefstal, brandveiligheid en Oud & Nieuw.



Vorig schooljaar waren al Politiekids actief in Molenwijk. Het belangrijkste doel van het project is om het contact met de kinderen en hun ouders te versterken. Zo kan zowel de ouderbetrokkenheid als de betrokkenheid van de politie bij het werkgebied vergroten. Kinderen worden zich daarnaast bewuster van hun eigen leefomgeving.