Aanhouding voor diefstal bejaarde vrouw Nancy Zeelenbergsingel

De politie startte een onderzoek naar de twee vrouwelijke daders die op 6 juli jl. een oudere mevrouw beroofden van haar bankpas en pincode op de Nancy Zeelenbergsingel in Rotterdam Prinsenland. Ze namen er vervolgens honderden euro’s mee op. De dames stonden duidelijk op camerabeelden die op verschillende manieren naar buiten zijn gebracht en met name op social media is het bericht talloze keren gedeeld, waarvoor veel dank. De tips naar aanleiding van Opsporing Verzocht brachten een versnelling in het onderzoek. Rechercheurs reisden dinsdagochtend af naar Tilburg en doorzochten in het bijzijn van de rechter-commissaris het huis van de verdachte. Daar zat de 24-jarige Tilburgse onder het bed verstopt. Hierop werd zij aangehouden. Ook zijn er diverse waardevolle spullen in beslag genomen van de verdachte ten behoeve van het zogenaamde slachtofferbeslag. De rechter zal uiteindelijk bepalen of het slachtoffer haar weggenomen geld terug zal krijgen.