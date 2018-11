Opnieuw ernstige mishandeling in Bureau Rijnmond

Wij blijven nog even in Dordrecht, want daar werd een tankstation aan de Merwedestraat overvallen. Met het tonen van de beelden hoopt de politie deze zaak op te lossen.



Twee weken geleden toonde Bureau Rijnmond ook al beelden van een overval in Dordrecht, aan het Van Oldenbarneveldplein . Na een tip bleek de wijze van vluchten door de dader net even anders in elkaar te zitten dan eerder gedacht. De politie komt dus kort op deze zaak terug.