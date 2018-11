Automobilisten onder invloed van drugs

Omstreeks middernacht werd een auto met daarin een 19-jarige Middelburger aan de kant gezet door agenten. Bij aanspreken van de man zagen de agenten dat hij iets probeerde weg te moffelen. Dat bleek een brok hasj te zijn van 18 gram. Dat is in beslag genomen door de politie en zal worden vernietigd. De agenten hebben een speekseltest bij de bestuurder uitgevoerd en die testte positief op het gebruik van THC. Het rijbewijs van de man is ingevorderd en zal worden opgestuurd naar het CBR. De officier van justitie bepaalt wat ermee gebeurt.

Later die nacht, rond 02.30 uur, zetten agenten een auto aan de kant op de Spuikomweg. De auto werd bestuurd door een 24-jarige Vlissinger. Door hoe de man eruit zag kregen de agenten al meteen het vermoeden dat deze automobilist onder invloed van drank en/of drugs reed. Op gebruik van beide middelen werd getest. Uit de blaastest kwam naar voren dat de jongeman niet gedronken had, maar de speekseltest wees uit dat hij THC had gebruikt. Ook zijn rijbewijs is ingevorderd.