Elektronica en brommer in beslag genomen

In de tas bleek een hoop elektronica te zitten. De bestuurder van de brommer verklaarde dat hij dit net had weggenomen bij de milieustraat in Oosterhout. De tas werd door de agenten in beslag genomen voor onderzoek. Van onder de zitting kwam nog een tas met elektronische apparaten tevoorschijn. Ook die is in beslag genomen.

Tot slot werd ook nog de brommer waar de man op reed in beslag genomen. Deze bleek geen kentekenplaat te hebben en de herkomst was niet duidelijk. De agenten gaan uitzoeken waar de brommer vandaan komt. De man zelf, een 28-jarige Bredanaar, bleek geen rijbewijs te hebben. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.