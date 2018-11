Niet voor rede vatbaar

Agenten surveilleerden in Klundert. In de Oliemolenstraat zagen zij een auto rijden met een kapot voorlicht. Ze wilden de bestuurster aanspreken en haar erop attenderen dat zij het licht moest maken, vanwege haar eigen en andermans veiligheid. Uit het niets kwam daar de 23-jarige man. Hij bemoeide zich met het gesprek en werd hoe langer hoe agressiever. De man was op een gegeven moment niet meer voor rede vatbaar. Hij beledigde de agenten en wenste ze allerlei nare ziektes toe. Op een zeker moment, na een aantal waarschuwingen, vonden de agenten het meer dan genoeg en hielden ze de man aan. Hij is naar een politiecellencomplex gebracht waar hij nu nog vast zit. Hij zal vandaag gehoord worden. Bij de man werd een gebruikershoeveelheid hennep aangetroffen, dit is in beslag genomen.