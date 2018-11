Verkeersruzie mondt uit in handgemeen

Een 21-jarige man uit Breda stond, in een bedrijfsbusje, voor een verkeerslicht te wachten. Dat sprong op groen en een ogenblik later claxonneerde hij, omdat zijn voorganger niet doorreed. Kennelijk was de voorganger het niet eens met de waarschuwing. Hij ging lang naast de auto van de Bredanaar rijden en zat druk naar hem te gebaren. Op een gegeven moment stapte de chauffeur (de man uit Teteringen) uit zijn auto, liep naar het bedrijfsbusje van de man uit Breda toe en sloeg het raam in. Meteen daarna sloeg hij ook de bestuurder in zijn gezicht. Agenten kwamen toevallig langsrijden en troffen beide mannen in zeer emotionele staat. De 21-jarige man uit Breda heeft aangifte gedaan van mishandeling en vernieling. De 33-jarige man uit Teteringen is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij vandaag verder gehoord wordt. De man uit Breda is lichtgewond geraakt aan zijn gezicht.