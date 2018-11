Politie onderzoekt verkeersveiligheid Witte Molenwijk

De vragenlijst wordt vanaf woensdag 21 november bij alle bewoners in de ‘Witte Molenwijk’ bezorgd. Het beantwoorden hiervan is belangrijk, om zo goed inzicht te krijgen of er een probleem is op het gebied van verkeersveiligheid in de Witte Molenwijk, wat het probleem inhoudt en de omvang van het probleem vast te stellen.