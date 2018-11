Dodelijke steekpartij

Vandaag vindt het sporenonderzoek in de woning plaats. We hopen zo duidelijkheid te krijgen wat zich in de woning heeft afgespeeld. Dit onderzoek kan nog de hele dag gaan duren.

Op dit moment is het nog te vroeg om iets te zeggen over de aanleiding van de steekpartij. Het onderzoek is in volle gang en rechercheurs zijn volop bezig met het verkrijgen van informatie en het inventariseren en analyseren van deze gegevens. Ook de achtergronden van beide mannen worden tegen het licht gehouden en we gaan met familie en bekenden uit hun omgeving in gesprek.