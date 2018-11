Samenwerkende overheid controleert industrieterrein Kruisstraat

Tegelijk met de controles van de bedrijven en woningen, hield de politie op en rond het industrieterrein in samenwerking met de Belastingdienst een verkeerscontrole. Het verkeer dat het terrein op en af reed werd gecontroleerd in het kader van de verkeersveiligheid, maar ook keken we wie daar reden en wat er eventueel door hen werd vervoerd. Er werden motorrijders ingezet om voertuigen vanuit de omgeving naar de controleplek aan het Kievitsven te begeleiden. Door middel van een scanauto met nummerplaatherkenning werd gecontroleerd of er bij de eigenaren van de voertuigen mogelijk sprake was van belastingschulden of te innen boetes.



Dit heeft erin geresulteerd dat er door de Belastingdienst vier auto’s daadwerkelijk in beslag werden genomen en er op nog eens zeven andere voertuigen beslag werd gelegd. Er werd zo’n € 14.000,- aan belastingschulden geïnd. De politie inde gedurende de dag voor een bedrag van € 2100,- aan niet betaalde boetes. Er werden 117 bedrijfsauto’s en 162 personenauto’s gecontroleerd.