Meerdere gewonden bij verkeersongeval afrit A76

De hulp van een traumahelikopter is ingeroepen. Een persoon raakte zwaargewond en is met een andere gewonde overgebracht naar het ziekenhuis. Twee andere lichtgewonden zijn naar de huisarts gegaan voor medische behandeling. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat de vrachtwagen is gestolen in België. De bestuurder is aangehouden en zal door de politie worden gehoord, ook hij is overgebracht naar het ziekenhuis voor medische behandeling.